Re: Chez Jeanne

Wie Städter versuchen, ein Dorf zu retten

Hoffnung und Aufbruch: In der Nähe von Grenoble haben junge Menschen im 700-Seelen-Dorf Saint-Martin-de-la-Cluze den Laden und die einzige Bar wieder zum Leben erweckt. Und damit die Seele des Dorfes gerettet. Aber auch hier blicken sie misstrauisch auf die Eliten im fernen Paris, wenige Tage vor den französischen Präsidentschaftswahlen.

Arte, 19.45

Drei Herzen

Ein Land, das solche Filme drehen und sehen will, kann nicht untergehen: Als Marc seinen Zug nach Paris verpasst, begegnet er auf seiner Hotelsuche der geheimnisvollen Sylvie in der Bar einer französischen Kleinstadt. Bevor Marc in den ersten Zug nach Hause steigt, bittet er Sylvie, ihn ein paar Tage späte...