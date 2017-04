Rotlicht: Aprilthesen

Pawel Borissowitsch Axelrod (1850-1928) schloss sich in den 1870er Jahren den russischen »Volkstümlern« an, begründete zusammen mit Georgi Plechanow (1856-1918) den Marxismus in Russland, wurde nach der Spaltung der russischen Sozialdemokratie 1903 führender Menschewik und erbitterter Gegner Lenins – auch im Ersten Weltkrieg. Dessen Analyse, es handele sich um einen imperialistischen Krieg der beteiligten Großmächte, widersprach er energisch, ebenso Lenins Schlussfolgerung, Aufgabe der Sozialisten sei es, die revolutionäre Gärung unter den Volksmassen zu verbreitern und zu verschärfen und bis zum Bürgerkrieg, bis zur sozialistischen Revolution zu treiben. Axelrod schrieb dagegen 1915, der »Schwerpunkt des Internationalisierungsproblems der proletarischen Befreiungsbewegung« liege in der »Internationalisierung der Alltagspraxis«. So müsse zum Beispiel »die Arbeiterschutz- und Versicherungsgesetzgebung zum Objekt der internationalen Aktionen und Organisatio...