Auf der Überholspur

Fast eine Woche lang tagten vom 17. bis 22. April 1967 in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin die über 2.000 Delegierten des VII. Parteitages der SED. Über 900 Gäste des ZK der SED, unter ihnen Abgesandte von 67 kommunistischen und Arbeiterparteien aller Kontinente, waren in die Hauptstadt der DDR gekommen. Das Interesse unter den Linken war weltweit groß. Die SED hatte auf ihrem VI. Parteitag 1963 mit der Verkündung und Einführung des »Neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft« (NÖS) die ökonomischen Reformen in Osteuropa eröffnet. Mehr als drei Jahre gesammelter Erfahrungen galt es nun auszuwerten. Man war auch im Westen gespannt. Die SED-Führung entsprach den Erwartungen. Sie stellte den Parteitagsgästen und der Öffentlichkeit die Grundzüge der zweiten Etappe der DDR-Wirtschaftsreform vor – das »Ökonomische System des Sozialismus« (ÖSS). Mit dem Programm versprach die SED zu beweisen, dass sie unter den gegebenen Beding...