Wer trägt das Kreuz?

Nate Parker ist der Regisseur und Hauptdarsteller des Films »The Birth of a Nation«. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass er 1999 als Student zusammen mit einem Kommilitonen der Vergewaltigung angeklagt worden war, wurde der mit viel Vorschusslorbeeren bedachte Film mehr oder minder ignoriert. Parker war damals zwar freigesprochen worden, doch die in seinem Fall angestoßenen Debatten ließen ihn in keinem guten Licht erscheinen. Sonst wäre es wohl nicht ganz unwahrscheinlich gewesen, dass »The Birth of a Nation« und nicht »Moonlight« bei den Oscars abgeräumt hätte.

Natürlich sind solche Spekulationen müßig. Also besser zum Film selbst. Bereits der Titel ist polemisch. So hieß auch D. W. Griffiths Adaption des Romans »The Clansman – An Historical Romance of the Ku Klux Klan«, die für manche die technische Geburt des modernen Kinos im Jahre 1915 markiert. James Baldwin nannte diesen Film »eine elaborierte Rechtfertigung des Massenmordes«.

Welche Nat...