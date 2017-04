Odebrecht muss zahlen

Der in eine schwere Korruptionsaffäre verwickelte größte brasilianische Baukonzern Odebrecht ist in einem Schmiergeldprozess zu einer Milliardenstrafe verurteilt worden. Ein US-Bundesrichter in New York verurteilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) zu einer Strafzahlung von 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro). Die US-Behörden bekommen davon 93 Millionen Dollar und die Schweiz 116 Millionen Dollar. Mit 2,4 Milliarden Dollar geht der Hauptanteil an Brasilien.

Das Unternehmen Odebrecht steht im Zentrum eines weitverzweigten Korruptionsskandals, der seit geraumer Zeit ganz Lateinamerika erschüttert. Die Ermittlungen gegen den brasilianischen Bauriesen hatten bereits im Jahr 2014 begonnen und förderten offenbar nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager zutage. Odebrecht – also der Konzern und sei...