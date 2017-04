»Ihre Mäntel werden nach der Arbeit durchsucht«

Unter welchen Bedingungen arbeiten die österreichischen Beschäftigten der Drogeriekette Müller? Das wollte Ihre Gewerkschaft, die GPA-djp, nun genauer wissen. Zuvor hatte das Unternehmen einer Kollegin gekündigt, die einen Betriebsrat gründen wollte (siehe jW vom 21. Februar). Führen Sie bitte aus, wie Sie die Sache angegangen sind.

Wir haben Fragebögen an alle Müller-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter geschickt, also an etwa knapp 2.800 Beschäftigte. Mehr als 300 von ihnen haben uns geantwortet. Der Rücklauf ist recht beachtlich, wenn man bedenkt, dass es sich hier um eine postalische Zusendung handelte. Außerdem gab es ein Schreiben des Unternehmens, mit dem Beschäftigte aufgefordert wurden, nicht an der Befragung teilzunehmen.

Was ist das zentrale Ergebnis der Befragung?

Was uns hier in puncto Taschenkontrollen geschildert wurde, ist erschreckend. Offenbar werden die Mitarbeiter systematisch jeden Tag kontrolliert. Das betrifft auch solche, die schon mehr...