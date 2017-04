Anwalt auf dem Weg

Der Wahlkampf für die anstehenden Parlamentswahlen in Algerien am 4. Mai ist in vollem Gange. Zeitungen und TV-Sender berichten pausenlos, doch die Wählerschaft macht sich keine Illusionen über den Ausgang der Abstimmung. Im Internet sorgt indes vor allem eine Kampagne des Menschenrechtsanwalts Salah Dabouz für Furore. Er begann am Samstag am Gefängnis von El Harrach, einem Vorort der algerischen Hauptstadt Algier, einen Fußmarsch zum Krankenhaus Ahmed Benadjila im 400 Kilometer entfernten Laghouat. Dabouz will damit auf die angespannte Lage in der Region Mzab aufmerksam machen. Gleichzeitig fordert er die sofortige Freilassung des inhaftierten Aktivisten Kamaleddine Fekhar.

Fekhar war am 9. Juli 2015 in Ghardaïa, einer Stadt im Mzab rund 600 Kilometer südlich von Algier, gemeinsam mit 36 anderen verhaftet worden und sitzt seither im Gefängnis. Die Liste der Anklagepunkte gegen ihn ist lang. Kritiker sehen das staatliche Vorgehen als politisch motiviert an...