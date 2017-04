Gefechte mit Lügen

Der Donner über Aleppo stammt nicht von Kampfjets oder schwerer Artillerie, an diesem Aprilmorgen geht ein schweres Gewitter über der Stadt nieder. Der Regen fällt so dicht, dass der Verkehr fast zum Erliegen kommt. Auto- und Busfahrer hupen, Fahrzeuge stehen quer, Passanten flüchten sich unter Dächer und in Busstationen. Ein Beinamputierter bewegt sich langsam mit seiner Gehhilfe durch das Unwetter. Aleppo liegt »wie in einer Talschüssel«, daher ist jeder Donner doppelt so laut zu hören, erklärt Joseph B. Langsam steuert er den Wagen an den Straßenrand und zündet sich eine Zigarette an: »Das dauert nicht lange, warten wir ein wenig.« Und tatsächlich, wenige Minuten später ist der Sturzregen vorbei und die Sonne strahlt wieder durch die aufgetürmten Wolken.

Aleppo sei viel ruhiger geworden, seit die Stadt von den Kampfgruppen befreit worden sei, meint Fadi I., der im örtlichen Versöhnungskomitee aktiv ist. Doch wenn es der Armee nicht gelänge, die Waffenli...