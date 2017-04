Hände weg von unserem Hotel

Das Hotel »Bauen« in Buenos Aires ist aufgrund seiner Geschichte über die Grenzen Argentiniens hinaus bekannt: Es wurde während der bis 1983 herrschenden Militärdiktatur errichtet. Mitte der 1990er Jahre schlossen die Eigentümer das Gasthaus und hinterließen dem Staat Schulden in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar. Die Beschäftigten fanden sich damit nicht ab. Nach langen Auseinandersetzungen übernahmen sie 2003 das Hotel und öffneten es wieder – nun unter eigener Kontrolle. Seither dient das Bauen nicht nur als Übernachtungsstätte, sondern öffnet seine Säle auch Gewerkschaften und linken Organisationen für Konferenzen und Versammlungen.

Damit soll jetzt Schluss sein: Für den heutigen Mittwoch ist die Räumung des Gebäudes angekündigt. Ursprünglich war der Polizeieinsatz bereits für die vergangene Woche angesetzt, doch offenbar gab es in den Reihen der Sicherheitskräfte Bedenken, die Aktion am Karfreitag durchzuziehen, der auch in Argentinien arbeitsfrei...