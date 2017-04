»Mutter aller Demos«

Für den heutigen Mittwoch ruft Venezuelas rechte Opposition zur »Mutter aller Demonstrationen« in Caracas auf. Anlass ist der 19. April, neben dem 5. Juli einer der wichtigsten nationalen Feiertage des südamerikanischen Landes. Im Jahr 1810 begann zu diesem Datum der Kampf um die Unabhängigkeit Venezuelas von der spanischen Kolonialherrschaft.

Nicht nur die Regierungsgegner nutzen diesen Jahrestag zur Mobilisierung – auch Staatschef Nicolás Maduro rief zu einer Großdemonstration »für die Verteidigung des Heimatlandes« auf. Sie soll sich an der Plaza Venezuela sammeln und von dort zur Avenida Bolívar im Zentrum der Metropole ziehen. Damit versperren die Regierungsanhänger auch den Oppositionellen den Weg in das Regierungsviertel. Man werde auf alles vorbereitet sein, kündigte Diosdado Cabello an. Der Vizechef der regierenden Vereinten Sozialistischen Partei (PSUV) erklärte am Montag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz, man werde sich dort versammeln, »wo e...