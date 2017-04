Zweitjob gegen Armut

Mehr Ostdeutsche kompensieren steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne mit einem Zweitjob. In Thüringen und Sachsen-Anhalt wuchs die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die sich nach Feierabend etwas dazuverdienen, von 2015 bis 2016 um jeweils rund vier Prozent auf insgesamt 48.000 an – zwei Drittel mehr Multijobber als zehn Jahre zuvor. Etwa 60 Prozent von ihnen waren weiblich. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag der Nachrichtenagentur dpa mit.

Demnach arbeiten die meisten Nebenjobber in der Gastronomie, der Reinigungsbranche, im Tourismusgewerbe oder in Büros. Regionaldirektionschef Kai Senius beruhigte jedoch: Die beiden Länder lägen damit noch unter dem Bundesdurchschnitt. In Thüringen seien zuletzt 4,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einem Zweitjob nachgegangen, in Sachsen-Anhalt seie...