Wieder mehr Kinderarmut

Eines von fünf Kindern in Deutschland lebte 2015 in Armut. Mit 19,7 Prozent lag der Anteil 0,7 Prozentpunkte höher als 2014, was einem Anstieg um nominell 77.000 Personen entspricht. So steht es im neuesten »Kinderarmutsbericht« des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Nach den Befunden beruht die Zunahme »ganz überwiegend auf der starken Zuwanderung« von minderjährigen Flüchtlingen. Dagegen habe sich das Armutsrisiko der in Deutschland geborenen unter 18jährigen »kaum verändert«.

Als arm gelten nach gängiger Definition Haushalte, deren Einnahmen weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens betragen. Für eine Familie mit zwei Kin...