»Hätte ganz anderes Ergebnis geben können«

Am Wochenende wurde ein Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei abgehalten, eine knappe Mehrheit votierte dafür. Die Oppositionsparteien des Landes beschweren sich über Wahlbetrug. Wie genau lauten die Vorwürfe?

Erstens konstatiert die Opposition bereits von vergangenen Wahlen bekannte Unregelmäßigkeiten: Bewaffnete Soldaten und Polizisten kontrollieren Menschen in den kurdischen Provinzen an den Wahllokalen; die Wähler werden von ihnen eingeschüchtert. An Wahltagen häufen sich auch Stromausfälle. Daten können deshalb nicht sofort elektronisch an die Wahlkommission übermittelt werden, so entstehen Möglichkeiten zur Manipulation. In der Stadt Silvan in der Provinz Amed/Diyarbakir explodierte etwa ein Trafo.

Die geheime Wahl war vorwiegend in ländlichen Gebieten nicht gewährleistet. Ein Beispiel aus der Kreisstadt Karaköprü in der Provinz Urfa: Dort soll der Wahllokalvorsteher – er gehört zur Regierungspartei AKP – gemeinsam mit de...