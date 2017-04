Re: Obdachlos trotz Job

Überleben in Paris

Paris – ach! 143.000 Menschen in Frankreich sind obdachlos, insgesamt 900.000 Menschen haben keinen festen Wohnsitz. Für ein EU-Land dabei beispiellos: Ein Viertel der Obdachlosen dort ist berufstätig, kann sich aber das Dach über dem Kopf nicht mehr leisten. Vor allem in der Gastronomie, im Bausektor und in Pflegeberufen sind die Löhne zu niedrig, um davon die hohen Pariser Mieten zu zahlen. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa. Am 23. April wird ein neuer Präsident gewählt. Keine leichte Wahl. Wie sagen unsere Klassiker? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber es muss da sein.

Arte, 19.45

Rossmann, dm und Co.

Der große Drogeriemarkt-Test

Wie steht es, nachdem der große B...