»Dem ›Sparer‹ wäre überhaupt nicht geholfen«

Sie haben in Ihrem jüngst veröffentlichten Aufsatz »Speaking to the People« deutliche Worte gegenüber der Geldtheorie des Monetarismus gewählt. Sie schreiben: »Die vorherrschende Theorie vom Gelde weicht in wesentlichen Punkten von der tatsächlichen Funktionsweise des Geldes ab«. Was meinen Sie damit?

Ich beschreibe in dem Artikel mehrere Mythen, die im öffentlichen Diskurs vorherrschen. Ein beliebter Irrtum lautet: Die Zentralbanken pumpen Unmengen Geld in den Wirtschaftskreislauf, und deshalb drohe die Inflation zu steigen. Das denkt wohlgemerkt nicht nur der sogenannte einfache Mann auf der Straße, sondern diese Sicht ist bei Medien, Journalisten und Politikern weit verbreitet. Diese verkennen, dass es zwei unterschiedliche Geldkreisläufe gibt. Einmal der Geldkreislauf des Zentralbankgeldes, der das Bargeld umfasst, und die Reserven, das sind Guthaben von Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Diese Reserven werden durch die expansive Geldpolitik der EZB ...