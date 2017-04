Catch as catch can

»Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient! Aber nun ist’s vor deinen Augen verborgen.« (Lukas 19,42)

Von allen Wegen ist die Hauptstraße wohl die einzige, die eben gerade nicht nach Jerusalem führt (oder nach Rom, Damaskus, Philadelphia ...; Sie verstehen schon ... das, worauf alles hinausläuft): »Und als er (Jesus) nahe hinzukam, sah er die Stadt (Jerusalem) und weinte über sie« (Lk 19,41).

Wer also das ultimative Ziel ins Visier genommen hat, der muss sich auf Umwege begeben, sich in die Büsche schlagen, in und durch die Wüste wandern.

In den Tagen des historischen Jesus waren sie, die Wüstenheiligen, nicht eben selten. Da gab es beispielsweise zunächst Johannes den Täufer, ein wilder, mit Kamelhaar bekleideter Mann, mit einem Ledergürtel um den Leib, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährte und allen, die es hören wollten, eine so schlichte wie furchtbare Botschaft verkündete: Das Ende ist nah.

Dann betrat ein gewisser ...