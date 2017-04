Phallussymbol des Tages: Riesenpenis

Das Fruchtbarkeitssymbol auf dem Grundstück des Kunsthändlers Jürgen Hesz im österreichischen Traunkirchen ist angeblich 1.900 Jahre alt – und steht immer noch wie eine Eins. Radikale Feministinnen haben bislang ignoriert, was immer der Mann damit ausdrücken will. Weil an dem Grundstück aber ein zu Ostern stark frequentierter Pilgerweg vorbeiführt, ist um den zwei Meter hohen Riesenpenis ein Streit entbrannt. Sind doch unkeusche Gedanken das, was sich die Bußfertigen dieser Tage zu allerletzt machen wollen. Diese Sorge trieb auch ÖVP-Bürgermeister Christoph Schragl um. Zunächst sollte ...