Der »Wächterrat« entscheidet

Im Iran haben die Vorbereitungen für die am 19. Mai stattfindende Präsidentenwahl begonnen. Seit Dienstag und noch bis diesen Sonntag können sich die Bewerber beim Innenministerium registrieren lassen. Schon am ersten Tag meldeten sich mehr als 120 Interessenten, darunter sechs Frauen. Zahlen in dieser Höhe sind im Iran üblich. Zur Präsidentenwahl vor vier Jahren ließen sich 680 Personen beim Ministerium einschreiben. Zur Wahl zugelassen wurden nur acht.

Die Auswahl nimmt der »Wächterrat« vor. Diese Phase beginnt am Montag, abgelehnte Bewerber können Einwände vortragen, und am 26. April wird die offizielle Kandidatenliste bekanntgegeben. Neben international üblichen Kriterien spielen die Religiosität der Bewerber und ihre politische Haltung die Hauptrolle bei der Auswahl. Ablehnungsgründe sollen zwar den Betroffenen mitgeteilt werden, werden aber grundsätzlich nicht veröffentlicht.

Der Wächterrat hat zwölf Mitglieder, die alle Juristen sind. Sechs von ihnen...