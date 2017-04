Privates, Demos, Kinderbücher

Hinweise auf konkrete Straftaten gibt das Beweismaterial im Prozess gegen Zeki Eroglu in Hamburg nicht her. Solche werden ihm auch nicht vorgeworfen. Seit zwölf Verhandlungstagen steht der kurdische Aktivist als mutmaßlich führender Kader der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die als terroristische Vereinigung im Ausland gemäß Paragraph 129b eingestuft wurde, vor Gericht. Am Dienstag und am Mittwoch ließen die Richter hauptsächlich Telefongespräche anhören, in denen es um persönliche Angelegenheiten, Demonstrationsanmeldungen, die Klärung von Konflikten in der kurdischen Community und die Hexe Kumri ging – eine Figur aus einem Kinderbuch, die den Menschen hilft.

Das Justizministerium hatte im September 2011 eine Verfolgungsermächtigung gegen die PKK gemäß Paragraph 129b erteilt. Dadurch werde die Gewaltenteilung aufgehoben und »Außenpolitik mittels Strafrecht gemacht«, hatte die Verteidigerin des Politikers, Britta Eder, bereits am ersten Prozesstag am 17. ...