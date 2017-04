»Derzeit sind die Auftragsbücher voll«

Der Konzern Thyssen-Krupp will Arbeitsplätze in seiner Stahlsparte vernichten, zunächst sollen bis zu 400 Stellen in Bochum und Duisburg-Hüttenheim abgebaut werden. Das war am Freitag vor einer Woche bekanntgeworden. Können Sie uns etwas über die Kollegen sagen, denen der Jobverlust droht?

Wir haben es hier mit hochqualifizierten Menschen zu tun, die Stahl be- und verarbeiten. Teilweise sind sie schon 30 oder 35 Jahre im Betrieb tätig. Hier im Grobblechwerk im Duisburger Süden sollen bis zu 400 Arbeitsplätze betroffen sein, für Bochum wurde die Zahl von 25 bis 35 genannt.

In den vergangenen Jahren ist es der Stahlindustrie nicht sonderlich gutgegangen. Es gibt einerseits Probleme mit den regulatorischen Rahmenbedingungen rund um die Frage des CO2-Emissionshandels. Andererseits ist der Weltmarkt für Stahl brutal. Es ließe sich zwar auch an den deutschen Standorten Geld verdienen, wenn ordentlich investiert würde. Doch die Zeit, in der die Stahlarbeiter Stell...