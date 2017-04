Sie kommen aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater spielte Jazz, Ihre Mutter in der Band von Frank Schöbel. Und Sie gelten als Erfinder der »derben Strommusik«, woher kommt Ihre Liebe zum Techno?

Diese Liebe wird dem Rummelsnuff nur gelegentlich angedichtet. Derbe Strommusik ist kein Techno, sondern ungeschönte Lyrik zu Arbeit, Sport und Seefahrt, auf meist melodiös vertonte Weise, zumeist unter Zuhilfenahme elektronischer Mittel wie Rechner und synthetische Klangquellen.

Wie entstand der Name Käpt’n Rummelsnuff?

Der Name ist eigentlich nur ein Name. Er entstand 2004, als Rummelsnuff neugeboren der Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg entstieg. Das erste Video von 2006 bezeugt die Wassergeburt des Rummelsnuff. Nur, dass das Ereignis von der Bucht in den Brunnen auf dem Strausberger Platz verlagert wurde. Geboren wird man nackt. Auf dem Kreisverkehr um den Brunnen gab es leichte Auffahrunfälle im Minutentakt.

Man kann es auf dem Video zu »Lauchhammer« sehen. ...