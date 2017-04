»Empörung über die AfD ist berechtigt«

Am Freitag beginnen die »Sozialismustage«, die von der trotzkistischen Sozialistischen Alternative, SAV, ausgerichtete Konferenz zur Erörterung linker Strategien. In mehr als 30 Veranstaltungen werden diverse Themen besprochen, besonders aber der Umgang mit der Alternative für Deutschland und anderen rechten Bewegungen. Zu dem Thema werden Sie in einer Veranstaltung sprechen, an der auch der Linkspartei-Chef Bernd Riexinger teilnimmt. Nun, wie sollte man der AfD begegnen?

Den Kampf gegen rechts müssen wir auf verschiedenen Ebenen führen. Es ist wichtig, mit breiten Mobilisierungen gegen entsprechende Aufmärsche und Veranstaltungen vorzugehen. Doch man muss sich mit den sozialen Ursachen des Erstarkens der Rechten beschäftigt. Immer mehr Menschen spüren, dass die kapitalistische Gesellschaft ihnen keine sichere Lebensperspektive bieten kann. Das Fehlen überzeugender linker Perspektiven bietet dann rechten Rattenfängern Chancen. Sie präsentieren etwa Migrant...