Das Geschäft mit der Armut

Wie Lebensmittelkonzerne neue Märkte erobern

Die Industriestaaten in Europa und Nordamerika sind verfettet und gesättigt, Lebensmittelkonzerne verzeichnen hier kaum noch Wachstum. Deshalb wenden sich die großen Hersteller neuen Märkten zu: Schwellen- und Entwicklungsländern. Dort verkaufen die multinationalen Konzerne kleine Packungen mit großen Gewinnen. Sie versprechen gesunde Markenqualität für jedermann und bieten überwiegend Fertigprodukte mit viel Salz, Zucker und Geschmacksverstärkern an. Die Folgen sind Übergewicht und »Zivilisationskrankheiten« wie Diabetes – in Gesellschaften, die durch Armut und Mangelernährung ohnehin vorbelastet sind. Kranke Welt.

3sat, 20.15

Land der Wunder

Die Welt wird...