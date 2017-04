Rotlicht: AKP

»Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Kasernen, die Gläubigen unsere Soldaten.« Als der damalige Bürgermeister von Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, 1998 dieses prophetisch erscheinende Gedicht rezitierte, brachte es ihm eine mehrmonatige Haftstrafe ein. Wieder in Freiheit ging Erdogan auf Distanz zur dann später (2001) verbotenen radikalislamischen »Tugendpartei« seines politischen Ziehvaters Necmettin Erbakan. Gemeinsam mit weiteren scheinbar geläuterten Islamisten wie dem späteren Staatspräsidenten Abdullah Gül gründete er am 14.8.2001, nur knapp acht Wochen nach dem Verbot, die nach eigenem Bekunden »konservativ-demokratisch« ausgerichtete Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) .

Nach einer schweren Wirtschaftskrise kam die AKP bei den Wahlen am 3. November 2002 aus dem Stand auf 34 Prozent der Sti...