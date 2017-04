Gegen Krieg als Normalzustand

Die Bundesrepublik führt Krieg – an immer mehr Orten der Welt. Sie tut es allerdings überwiegend in weit entfernten Regionen. Das ist ein Grund dafür, dass zwar weiterhin eine Mehrheit die Beteiligung dieses Landes an Militäreinsätzen ablehnt – aber diese Ablehnung nicht öffentlich zum Ausdruck bringt, zum Beispiel auf den alljährlich stattfindenden Ostermärschen.

Auch die Friedensbewegung der Hauptstadt ruft zu einer Demonstra­tion für den 15. April auf – gegen Krieg und gegen Faschismus, getreu dem Schwur von Buchenwald 1945, wie Michael Maercks von der Berliner Friedenskoordination (Friko) am Dienstag während eines Pressegesprächs betonte. Angesichts des Erstarkens der rechtskonservativen AfD einerseits sowie der zunehmenden Kriegshetze in deutschen Medien und der Zustimmung deutscher Politiker zum völkerrechtswidrigen US-Bombardement Ende vergangener Woche in Syrien andererseits sei es dringend nötig, auf die Straße zu gehen.

Die Unentwegten um Laura vo...