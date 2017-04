G 7 unterstützt US-Krieg gegen Syrien

Das Staatenbündnis G 7 hat während seines Gipfeltreffens im italienischen Lucca am Dienstag seine Zustimmung zu Aggression der USA gegen Syrien bekundet. Es stützt damit auch die noch immer unbewiesenen Behauptung, Syriens Präsident Baschar Al-Assad sei für einen mutmaßlichen Giftgasangriff Anfang vergangener Woche in der Provinz Idlib verantwortlich gewesen. In der Abschlusserklärung der Zusammenkunft heißt es, der Raketenbeschuss sei eine »sorgfältig bemessene und begrenzte Antwort auf dieses Kriegsverbrechen« gewesen.

Russland wird in der Erklärung indirekt dazu aufgerufen, von seiner Unterstützung für Syriens Regierun...