Gontarewa: Mission erfüllt

Die Chefin der ukrainischen Nationalbank, Walerija Gontarewa, hat ihren Rücktritt angekündigt. In Kiew sagte sie am Montag, sie habe ihr Entlassungsgesuch an Präsident Petro Poroschenko geschickt. Offiziell werde sie zum 10. Mai ausscheiden. Sollte das Parlament ihrer Entlassung aber früher zustimmen, werde sie auch schneller gehen.

Wie in solchen Fällen üblich, verbreitete Gontarewa zum Abschied Erfolgsmeldungen: Ihre »Mission«, den ukrainischen Finanzsektor zu modernisieren und zu stabilisieren, sei »erfüllt«. Die Zeit der »Zombiebanken« in der Ukraine sei endgültig vorbei. Daran stimmt soviel, dass Gontarewa in den knapp drei Jahren ihrer Amtszeit insgesamt 87 ukrainischen Banken wegen deren Zahlungsunfähigkeit die Lizenz entzogen hat. Damit machte sie sich bei den Eignern dieser Institute ebensowenig Freunde wie bei den Kunden, die für ihre Einlagen kaum oder gar nicht entschädigt wurden. Gontarewa ist daher nach Umfragen von allen führenden Personen d...