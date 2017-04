AKW Fessenheim läuft mindestens bis 2019

Eigentlich sollten die beiden Reaktoren von Fessenheim, mit 40 Jahren die ältesten von Frankreich, bereits Ende 2016 endgültig abgeschaltet werden. Das Atomkraftwerk links des Rheins ist berüchtigt durch viele Störfälle. Ein Reaktor ist seit dem vergangenen Jahr vom Netz, weil Materialfehler an einem Dampferzeuger überprüft werden. Die Unregelmäßigkeiten rufen auch in der Bundesrepublik wachsende Besorgnis hervor, denn Städte wie Freiburg im Breisgau, Müllheim und Bad Krozingen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zudem weisen Atomkraftgegner seit Jahren darauf hin, dass die Region ein Erdbebenrisikogebiet ist.

Am Sonntag nun veröffentlichte die französische Regierung ein Dekret, dem zufolge der Fessenheimer Meiler abgeschaltet werden soll – allerdings erst nach Inbetriebnahme eines neuen sogenannten Europäischen Druckwasserreaktors in Flamanvi...