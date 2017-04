Probleme der Kapitalexporteure Lucas Zeise Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Der gute alte Lenin hat festgestellt, dass der Kapitalexport für den Kapitalismus imperialistischer Prägung kennzeichnend ist. Er hatte vor gut hundert Jahren vor allem die Kolonialmächte Britannien und Frankreich im Auge, besonders aber ersteres. Schon im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts habe das Land seine Vormachtstellung als Exporteur von Waren eingebüßt, schreibt Lenin in seiner Schrift über den Imperialismus. Andere Länder, zum Beispiel Deutschland, hätten sich durch Zölle erfolgreich gewehrt. Noch war Britannien vor dem Ersten Weltkrieg politisch-militärisch die führende Macht des Globus. Der Kapitalexport, der aus den Profiten der heimischen Industrie stammt, ist damals vor allem in das riesige Kolonialreich des Landes geflossen. Das Ergebnis waren der industrielle Niedergang, aber zugleich die immer noch führende Stellung des Vereinigten Königreichs als Finanzzentrum. Kapitalexport wird immer noch intensiv betrieben. Das Kapital (in Geldform)...