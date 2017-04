Handlanger der Multis

Die Niederlande haben die Europäische Union (und ihre eigenen Bürger) lange hinters Licht geführt. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die jetzt über die Tageszeitung Trouw an die Öffentlichkeit gelangten. Es soll sich um einen Bericht aus dem Jahr 2014 handeln. Demnach versprach die Regierung in Den Haag multinationalen Konzernen jahrelang insgeheim erhebliche Steuererleichterungen, um sie ins Land zu locken. »Die Niederlande benachteiligen damit andere Länder, aber werden selbst attraktiv für Multis«, schrieb Trouw am Mittwoch.

Als Beispiel führen die Notizen ein nicht namentlich genanntes Unternehmen an, das 500 Millionen Euro Gewinn in den Niederlanden realisiert hatte, beim Fiskus aber nur 25 Millionen Euro angeben musste. Der Rest war Extraprofit. Den Staatsbeamten, die das Geschäft eingefädelt hatten, war dabei klar, dass dieses Vorgehen die EU-Partner verärgern musste, sollte es jemals bekannt werden. und Empörung würde es auch bei der Industr...