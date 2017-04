Lieblingskind des Tages: Hans Michel Piëch

Konflikte trägt man in der Familie aus, erst recht unter Brüdern. Der im Oktober 2015 bei Volkswagen geschasste Ferdinand Piëch hatte erst vor wenigen Wochen patzig erklärt, sich zurückziehen zu wollen. Der Grandseigneur wird am Ostermontag 80 Jahre alt – irgendwann muss Schluss sein mit Geldscheinzählen und dem ganzen anderen Stress. Sein kleiner Bruder Hans Michel kommt da goldrichtig. Der Jungspund wird mit seinen 75 Jahren das Zepter in die Hand nehmen. Er wird den größten Teil der 14,7 Prozent Ferdinands an der Porsche SE übernehmen und verfügt damit künftig über die Sperrminorität ...