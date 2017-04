Italiener kehren Heimat den Rücken

Im Jahr 2016 haben 115.000 Italiener das Land verlassen. Sie hofften, so der Armut zu entgehen. Das sei nach einem Bericht des staatlichen Amtes für Statistik Istat »ein neuer Rekord«, im Vorjahr waren es 107.529 Emigranten. Die römische Zeitung La Repubblica berichtete am Dienstag über den Istat-Report. Die Organisation »Fondazione Migrantes« gibt auf ihrer Internetseite die Zahl der im Ausland lebenden Italiener für Ende 2015 mit 4.811.163 an – ein Zwölftel der Bürger des Landes. Laut Istat hatten 31 Prozent der Emigranten des Jahres 2016 einen Universitätsabschluss.

Ein Grund dafür, dass so viele das Land verlassen, sind die 2014 begonnenen, »Jobs Act« genannten Maßnahmen zur Arbeitsmarktreform des damaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. In einem Gesetz wurde der Kündigungsschutz für Millionen Beschäftigte beseitigt. Die Arbeitslosenquote stieg Ende 2016 auf über 14 Prozent, bei Jugendlichen liegt sie dreimal höher. Die Zahl der...