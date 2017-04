Macri unter Druck

In Argentinien hat der erste Generalstreik gegen die neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik des rechtskonservativen Präsidenten Mauricio Macri am Donnerstag (Ortszeit) weite Teile des Landes lahmgelegt. In vielen Industriebetrieben, im Bildungs- und Gesundheitswesen, bei der Müllabfuhr und im Bankverkehr lief nichts mehr. Internationale Flughäfen stellten den Betrieb ein, rund 800 Flüge wurden gestrichen. Der Nahverkehr in den drei größten Städten Buenos Aires, Córdoba und Rosario kam komplett zum Erliegen. Das Straßenbild wurde von Streikenden und Demonstranten geprägt. Die Polizei setzte bei der Räumung von Straßensperren Wasserwerfer, Tränengas und Pfefferspray ein. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt und zahlreiche festgenommen.

Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaftsdachverbände CGT, CTA und andere Organisationen aufgerufen hatte, richtete sich gegen die Auswirkungen der Schocktherapie, die Präsident Macri einem großen Teil der knapp 44 Millione...