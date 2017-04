Widerstand gegen Weltmonopol

Die IG Metall ruft die »Linde«-Belegschaft zu Protesten gegen die geplante Fusion mit dem US-Konzern »Praxair« auf. »Es wird Aktionen an mehreren Linde-Standorten in Deutschland und Europa geben«, sagte der Pressesprecher der IG-Metall-Bayern, Timo Günther, am Freitag gegenüber jW. Geplant seien am 27. April unter anderem Demonstrationen vor der Linde-Zentrale in München. »Alle Beschäftigten werden aufgerufen mitzumachen.«

Am Tag darauf will der Industriegasekonzern seine Bilanz für das erste Quartal vorlegen. Mit dem Zusammenschluss von Linde und Praxair würde der größte Industriegasekonzern der Welt entstehen, mit 28 Milliarden Euro Umsatz, 60 Milliarden Euro Börsenwert und 80.000 Mitarbeitern. Die Vorstände erwarten aus der Fusion Kostenvorteile von einer Milliarde Euro jährlich.

Die Gewerkschaft wehrt sich gegen den geplanten Zusammenschluss. Im Aufsichtsrat will man geschlossen gegen die Fusion stimmen. Die Fronten sind verhärtet: Aufsichtsratschef Wol...