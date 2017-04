Die Opfer der Stahlriesen

Hinter verschlossenen Türen tagte am Freitag der Wirtschaftsausschuss von Thyssen-Krupp in Duisburg. Die Bosse wollten auf der Sitzung dem Betriebsrat erstmals unterbreiten, wie der Umbau der Stahlsparte vonstatten gehen soll. Über die Frage, was mit den 22.000 Arbeiter in Nordrhein-Westfalen passieren soll, war im Vorfeld Stillschweigen vereinbart worden. Ein Sprecher des Konzerns sagte am Freitag gegenüber jW, eine Entscheidung solle im Frühsommer stehen. Es sei »erstmalig über Zahlen geredet« worden. »Einsparziele wurden diskutiert und sehr drängende Punkte ›adressiert‹.«

Lauter sollte es draußen zugehen. Die Vertrauenskörperleitung der IG Metall hatte zu einem Begleitkonzert aufgerufen. »Alle Kolleginnen und Kollegen, die Zeit haben und ein ›Instrument‹ spielen, sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen«, hatte es geheißen.

Als gefährdet gilt das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim mit rund 1.300 Beschäftigten. Aber auch Standorte in Duisburg-...