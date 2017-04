Gnadenfrist für Obdachlose

Werden im Vorfeld des G-20-Gipfels in Hamburg Obdachlose aus der Innenstadt vertrieben, wie es in anderen europäischen Städten vor internationalen Treffen schon geschehen ist? Diese Frage stellt sich angesichts der geplanten Räumung eines Übernachtungsplatzes von Menschen ohne Bleibe in der City. Er gehe davon aus, dass die Maßnahme in Zusammenhang mit dem am 7. und 8. Juli stattfindenden Treffen der Regierungschefs von 19 Industrie- und Schwellenländern sowie Vertretern der EU stehe, erklärte Stephan Karrenbauer vom Straßenmagazin Hinzt und Kunzt am Freitag gegenüber jW.

»Wenn die Behörden Gullideckel zuschweißen werden, dann werden sie auch dafür sorgen, dass während des Gipfels keine Zelte von Obdachlosen das Bild stören«, sagte der Sozialarbeiter. Am Freitag morgen rückten Vertreter des Bezirks Mitte und Polizisten sowie Mitarbeiter der Stadtreinigung am Alsterfleet an. Drei der dort zuletzt kampierenden fünf Menschen hatten die »Platte« bereits nach d...