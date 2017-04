»Sowjetgeschichte wird nicht verdammt«

Sie kommen soeben von einer Vortragsreise aus Minsk zurück, sind also Zeuge der massiven Unruhen geworden, die Belorussland gegenwärtig erschüttern. Was können Sie darüber sagen?

Als ich meinen Koffer packte und hiesige Zeitungen las, da bekam ich fast den Eindruck, in Minsk begänne eine dieser »bunten Revolutionen« wie einst auf dem Maidan. Aber wie so oft gilt: Was die Medien berichten, ist das eine, die Realität ist das andere.

Hierzulande ist die Rede von Protesten, bei denen seit Wochen der Rücktritt von Präsident Lukaschenko gefordert wird.

Es gibt – wie ja auch in Deutschland – vielfältige Diskussionen über den weiteren Weg des Landes und sicher auch manche Demonstrationen. Mein Eindruck aber ist: Das Land ist politisch stabil, und die Mehrheit seiner Bürger schätzt ihren Präsidenten. Nebenbei gesagt: Ich habe in den fünf Tagen meines Aufenthaltes kaum Polizei auf den Straßen gesehen.

Sie waren von der Staatlichen Universität eingeladen worden, um dort...