Indien: Richter rüffeln Autobranche

Wer sich nicht rechtzeitig rührt, wenn es neue Rahmenbedingungen gibt, ist selbst schuld: Das ist die Botschaft von Indiens Oberstem Gerichtshof (Supreme Court) an die Automobilindustrie im Land. Ein von den Richtern Madan B. Lokur and Deepak Gupta verhängtes Urteil, wonach mit der Einführung der neuen, strengeren Abgasnorm »BS-IV« zum 1. April ab diesem Tag auch keine Autos mehr zugelassen werden dürfen, die lediglich der alten Norm »BS-III« genügen und später gekauft wurden, hat sie aufgeschreckt. 824.000 Fahrzeuge, die noch bei Herstellern oder Händlern stehen, finden damit legal keinen Käufer mehr. Ein Schaden in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe. Und vertretbar, sagen d...