Kirchenlobbyisten des Tages: Europäische Richter

In der Bundesrepublik gewährt der Staat den großen christlichen Kirchen Privilegien, die es in dieser Form nirgendwo sonst gibt. Dazu gehört, dass der Fiskus für diese Gemeinschaften Beiträge eintreibt, und das, obwohl laut Grundgesetz »keine Staatskirche« existiert. Zu DDR-Zeiten hätten die Kirchen selbst so etwas als Korrumpierung durch ein System gewertet, das man ablehnte. Seit sie zum »freien« Deutschland gehören, das in aller Welt Krieg führt und Arme schikaniert, legen sie auf solche Unabhängigkeit keinen Wert mehr.

Zu den Merkwürdigkeiten des deutschen Systems gehört es auch, dass Konfessionslose an den Kirc...