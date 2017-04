Fettes Essen, hohe Mieten, Hungerlöhne

In Frankreich, Italien und Deutschland haben mehrere Organisationen Beschwerde bei den nationalen Kartellbehörden gegen die Frittenbudenkette McDonald’s eingereicht. Über »Wuchermieten, Knebelverträge, Marktmissbrauch« berichtete das Handelsblatt am Donnerstag.

Die Burger-Bude teilt ihre »Restaurants« in zwei Sparten auf. Neben den in Eigenregie betriebenen Filialen werden zunehmend Konzessionen an »Franchise-Unternehmen« vergeben. Der Vorwurf lautet: McDonald’s gebe den Preisdruck weiter. Die ausgegliederten Filialen müssten niedrigere Löhne und höhere Mieten zahlen. Die Läden, die das Unternehmen in Eigenregie führt, könnten ihre Produkte günstiger anbieten und hätten deshalb ungesetzliche Wettbewerbsvorteile.

McDonald’s wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück: »Als selbständige Unternehmer legen unse...