Die Braut wird ermuntert

Am Donnerstag wollten die Opel-Beschäftigten Konkretes über ihre Zukunft hören. Auf Betriebsversammlungen ging es ihnen darum zu erfahren, was Kapitalseite, Beschäftigtenvertreter und Politik im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel am Vortag in der Bundeshauptstadt ausgehandelt hatten. Und in Berlin war einiges versprochen worden: Man plane keine schlichte Übernahme, eher eine Ehe auf Augenhöhe. So zumindest konnten die Avancen verstanden werden, die Carlos Tavares Verwandten und Bekannten der »Braut« machte. Bei dem »Spitzengespräch« über die anstehende Fusion von PSA (Peugeot Citroën) mit der Europatochter des US-Riesen General Motors (GM), hatte der Vorstandschef des französischen Automobilkonzerns betont, dass sein Unternehmen bei der Übernahme alle Standort- und Jobgarantien (die für die bisherigen GM-Marken Opel und Vauxhall gelten) einhalten werde.

In Frankreich wie in Deutschland ist Wahlkampfzeit. Da verwundert nicht, wenn von der Politik alle R...