Chauvinismus aus Brüssel

Für den späten Donnerstag abend (MESZ) hatten sich die Präsidenten der USA und Chinas in Florida zu gemeinsamen Gesprächen verabredet. Vertreter der Europäischen Kommission meldeten sich zuvor zu Wort. In Brüssel könne man sich eine Allianz mit China gegen die von den USA angedrohte Grenzausgleichsteuer auf Importe vorstellen. »Warum nicht, wenn wir gemeinsame Interessen haben«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen »ranghohen Kommissionsbeamten« am Donnerstag in Berlin. Auch Kanada, Mexiko, Japan und andere Länder könnten mit ins Boot geholt werden. »Alle wären betroffen, nicht nur wir«, sagte der Vertreter der Brüsseler Kommission. »Wir könnten eine Allianz bilden.«

