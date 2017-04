Aufregung in St. Petersburg

Russische Ermittler haben drei Tage nach dem Anschlag in der St. Petersburger U-Bahn einen weiteren Sprengsatz in einer Wohnung in der Millionenstadt gefunden. Dieser ähnle der nicht explodierten Bombe, die am Montag in einer Metrostation entdeckt wurde, hieß es am Donnerstag in Sicherheitskreisen. Mehrere Personen wurden festgenommen. Einem Bericht der Agentur Interfax zufolge handelt es sich um mutmaßliche Komplizen des Attentäters. Ein Einwohner sagte, er habe gesehen, wie die Polizei vier junge Männer mitgenommen habe, die in seiner Nachbarswohnung im achten...