Spandauer Klasse

Mit einem 18:6-Sieg im »Auswärtsspiel« gegen den Lokalrivalen SG Neukölln hat Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 die Hauptrunde der 1. Bundesliga beendet und sich für das »Best of Three«-Viertelfinale (ab Ende April) qualifiziert. Die Berliner haben gute Chancen auf die Titelverteidigung, denn von 14 Partien in der Hauptrunde haben sie nur eine überraschend gegen Waspo 98 Hannover (11:13) verloren. Das machten die 04er in der Rückrunde mit einem 9:6 an der Leine wett, weshalb es zuletzt zu einem Punktegleichstand von 26:2 kam. Die deutlich bessere Tordifferenz (18 Treffer mehr) verhalf Spandau zum ersten Platz.

Spart man die eine Niederlage aus, haben die Hauptstädter ihre Spiele im Schnitt mit zehn Toren Di...