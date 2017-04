Gemeinsam gegen Homophobie

Der Rat der Marokkanischen Moscheen in den Niederlanden (RMMN) hat den Angriff auf ein schwules Ehepaar am vergangenen Wochenende in Arnhem klar verurteilt. »Das ist abscheulich«, sagte Sprecher Louis de Mast. »Wir sind solidarisch mit den Opfern und wünschen ihnen viel Kraft.« Ob gegen Homosexuelle oder gegen Muslime – Gewalt müsse immer außen vor bleiben, so De Mast in der Tageszeitung De Gelderlander.

Die beiden Männer waren Samstag nacht Hand in Hand unterwegs. Als sie auf der Nelson-Mandela-Brücke gerade den Rhein überquerten, trafen sie auf eine Gruppe Jugendlicher, die schwulenfeindliche Sprüche losließ. Das Ehepaar ließ das nicht auf sich sitzen und schimpfte zurück. Als sie weitergingen, wurden sie von den jungen Leuten verfolgt und mit einem Bolzenschneider angegriffen. Einer der beiden Männer verlor mehrere Zähne, der andere trug Schürfwunden und Blutergüsse davon. »Ein Alptraum«, sagten sie nach der feigen Attacke.

Noch am Wochenende nahm die Po...