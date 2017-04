Reform-Reform für Bayerns Schulen

Bayern schafft das »Turboabitur« ab. So überstürzt die Gymnasialzeitverkürzung auf acht Jahre (G8) vor 13 Jahren eingeführt wurde, so jäh verschwindet sie jetzt wieder von der Bildfläche. Am Mittwoch beschloss die CSU-Fraktion im Münchner Landtag die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9), nachdem bereits das Kabinett grünes Licht dafür gegeben hatte. Das Gesetzgebungsverfahren gilt nur noch als Formsache. Mit dem Freistaat schert damit das nächste von inzwischen mehreren Bundesländern aus der Front aus.

Das G8 war bis vor wenigen Jahren in nahezu allen Ländern Standard. Nur Rheinland-Pfalz hatte sich dem Trend widersetzt. Dort wird das Modell lediglich an derzeit 20 Schulen erprobt, allerdings eingebunden in einen verpflichtenden Ganztagschulbetrieb. Überall sonst wurden Schüler mit der seit 2003 losgetretenen Reformwelle dazu verdonnert, das Gymnasium im Schnelldurchlauf zu absolvieren. Anders als in Ostdeutschland, wo das Reifezeugnis nach acht Jahren...