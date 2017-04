Qualifiziert ins Prekariat

Die lobenden Worte, mit denen Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Mittwoch den neuen »Berufsbildungsbericht 2017« vorstellte, klangen wie eine Drohung an Schulabgänger: »Jugendliche haben selten so gute Chancen auf einen interessanten Ausbildungsplatz und attraktive Berufsperspektiven gehabt wie heute«, freute sie sich. Laut Bericht standen hundert Schulabgängern 104 Angebote gegenüber, »so viele wie nie«. Rund 43.500 der insgesamt knapp 564.000 angebotenen Plätze im dualen System aus Berufsschule und Betrieb seien bis zum 30. September jedoch unbesetzt geblieben. »Für Firmen ist es schwieriger geworden, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen«, so Wanka. Mit anderen Worten: Es gibt keine Probleme, und jeder, der keine Lehrstelle findet, ist selber schuld.

So einfach ist das aber nicht. Laut Report bildete 2016 zum Beispiel nur noch jeder fünfte Betrieb aus. Diese Quote war damit gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesunken. Die Lehrstellen konzent...