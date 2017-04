Übergabe des Staffelstabs

Kurz vor dem heutigen Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping erklärte US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag: »Das nächste Treffen mit China wird ein sehr schwieriges sein. Wir können nicht länger ein so massives Handelsdefizit und Arbeitsplatzverluste haben.« Aus der Volksrepublik (VR) haben die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mehr Waren importiert als exportiert, unterm Strich betrug das Handelsbilanzdefizit 347 Milliarden Dollar.

Trump ist mit seinen Zukunftsängsten nicht allein. Jeffrey Sachs von der New Yorker Columbia-Universität hatte am 20. März gegenüber Bloomberg gesagt: »Die USA geben ihre Führungsrolle im multilateralen System an China ab.« Die chinesische Entwicklungsbank verfüge über mehr Anleihen in Übersee als die Weltbank. Die chinesische Zentralbank habe wechselseitige Währungsabkommen mit mehr als 30 Ländern abgeschlossen – »darunter viele, die die amerikanische Federal Reserve nicht anfassen würde«, schreibt der Econom...