Zeit für Protest

In Serbien scheinen die jungen Menschen viel Zeit zum Protestieren zu haben. Das wirft der noch amtierende Premierminister und zukünftige Präsident, Aleksandar Vucic, den Demonstranten vor. In 17 serbischen Städten gingen am Dienstag abend erneut Zehntausende gegen Vucic und seine regierende Fortschrittspartei (SNS) auf die Straße. Die Kundgebungen blieben ohne größere Zwischenfälle. Auffällig war jedoch, wie der Sender N1 berichtete, dass der Regierungssitz in Belgrad nicht von der Polizei geschützt wurde.

Vor allem Schüler und Studenten versammelten sich unter der Parole »Protest gegen die Diktatur«. Zwar ist bekann...