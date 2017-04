Wegbereiterin

Es sei ein komisches Gefühl, als »Zeitzeugin« zu Veranstaltungen geladen zu werden, hat Gisela Notz neulich gesagt. Aber so etwas bleibt wohl nicht aus, wenn man im Leben so viel Kraft und Energie in die linke und feministische Bewegung und ihre Erforschung investiert hat und immer noch investiert wie Gisela, die heute 75 wird. Aber es sind nicht nur ihre enorme Erfahrung und ihre in zahlreichen Büchern und Artikeln – die sie regelmäßig, unter anderem für diese Zeitung, verfasst – weitergegebenen Gesellschaftsanalysen, die sie zu einer Gesprächspartnerin machen. Der wichtigste Grund dafür dürfte ihre solidarische und demokratische Art des Denkens sein, ihr Interesse an echtem Austausch insbesondere mit Frauen, aber auch Männern aller Generationen, ihre große Geduld mit den Jüngeren, obwohl die gern immer mal wieder das Rad neu erfinden.

Das unterscheidet sie zum Beispiel von der fast gleichaltrigen Alice Schwarzer. Die Emma-Herausgeberin beansprucht nach w...